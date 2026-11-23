Franz Wagner und Isaiah Hartenstein müssen sich mit ihren Teams in der NBA deutlich geschlagen geben. Superstar Nikola Jokic erzielt in einem Offensivfeuerwerk sein nächstes Triple-Double.

Washington (dpa) – Zwei Tage nach seinem siegbringenden Wurf im Spiel gegen Brooklyn und seinen Bruder Moritz hat Franz Wagner in der NBA einen schwächeren Tag erlebt. Mit den Orlando Magic kassierte der Basketball-Weltmeister in der nordamerikanischen Liga eine 96:116-Niederlage gegen die Washington Wizards und kam nur auf 16 Punkte. Damit blieb Wagner deutlich unter seinem Saisonschnitt von 25 Zählern. Bester Werfer Orlandos war sein Landsmann Tristan da Silva mit 18 Punkten.

Auch Isaiah Hartenstein musste sich mit den Oklahoma City Thunder geschlagen geben: Der Meister von 2025 verlor gegen die Miami Heat und damit das aktuell heißeste Team der Liga mit 113:123. Hartenstein kam nicht über zwei Zähler hinaus und griff sich acht Rebounds. Bei den Heat erzielte Bam Adebayo mit 24 Zählern, 15 Rebounds und 11 Assists ein sogenanntes Triple-Double. Beiden Teams fehlten ihre verletzten Stars: Die Thunder mussten auf Shai Gilgeous-Alexander verzichten, die Heat auf Giannis Antetokounmpo.

Nikola Jokic mit 202. Triple-Double seiner Karriere

Auch Nikola Jokic glänzte mit zweistelligen Zahlen in drei Kategorien: Mit 37 Zählern, 18 Rebounds und 11 Assists führte der serbische Star seine Denver Nuggets zu einem 151:145-Sieg nach Verlängerung über die Chicago Bulls. In seiner Karriere hat Jokic 202 Triple-Doubles erzielt, in der NBA-Geschichte hat nur Russell Westbrook (209) mehr. Die 296 Punkte, die beide Teams zusammen erzielten, sind die meisten in einem Spiel in dieser Saison.