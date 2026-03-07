Jayson Tatum ist der wichtigste Profi der Boston Celtics - und hat nach zehn Monaten Verletzungspause ein bewegendes Comeback gegeben. Reicht die Zeit, um für die Playoffs in Form zu kommen?

Boston (dpa) – NBA-Profi Jason Tatum hat zehn Monate nach seiner schweren Verletzung sein Comeback gegeben und mit den Boston Celtics einen Heimsieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert. Nach überstandenem Riss der Achillessehne lieferte der wichtigste Celtics-Profi beim 120:100 im TD Garden 15 Punkte in einer noch ziemlich rostigen Vorstellung. Die ersten sechs Versuche verfehlten alle den Korb, allerdings hatte er zwischendurch auch eine Serie von fünf Treffern. «Ich bin einfach dankbar, wieder auf dem Platz zu stehen», sagte Tatum, der zudem auf zwölf Rebounds und sieben Vorlagen kam.

Die Celtics sind Tabellenzweiter in der Eastern Conference und hoffen, Tatum in den verbleibenden 19 Hauptrunden-Spielen in Playoff-Form zu bekommen. Tatum habe es durch eine schwere Zeit geschafft und «ist jetzt ein besserer Spieler und ein besserer Mensch», sagte Trainer Joe Mazulla.