Nach zwei Spielen in der Halbfinal-Serie gegen die Atlanta Dream liegen die New York Liberty mit 0:2 hinten. Das Team von Leonie Fiebich darf sich vor den eigenen Fans nichts mehr erlauben.

Atlanta (dpa) – Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich steht mit den New York Liberty in den WNBA-Playoffs mit dem Rücken zur Wand. In der Halbfinal-Serie gegen die Atlanta Dream verlor New York nach Verlängerung auch das zweite Duell und liegt nach dem 98:101 nun mit zwei Niederlagen in Rückstand. In der Best-of-Five-Serie darf sich das Team keine weitere Pleite erlauben, ansonsten ist der Traum vom Einzug in die Final-Serie der nordamerikanischen Liga ist geplatzt.

Die beiden ersten Duelle der Serie fanden in Atlanta statt, in der deutschen Nacht zu Samstag und in einem möglichen vierten Spiel treffen die beiden Teams in New York aufeinander.

Französin rettet New York in die Verlängerung

In Atlanta erwischten die Gäste den deutlich besseren Start und lagen Mitte des ersten Viertels mit sieben Punkten vorn, gaben diese Führung aber noch vor der Pause aus der Hand und lagen dann die zweite Halbzeit bis zur Schlussphase durchgehend hinten. Ein Drei-Punkte-Wurf von WNBA-Neuling Marine Fauthoux zehn Sekunden vor dem Ende sorgte für den 88:88-Ausgleich. Mit insgesamt 20 Punkten zeigte die junge Französin ein überragendes Spiel.

Mit 35 Punkten war Breanna Stewart die beste Werferin der Partie, für den Sieg der Gäste reichte es aber dennoch nicht. Fiebich kam auf vier Punkte und fünf Rebounds. In der Verlängerung übernahm New York zwischenzeitlich die Führung, leistete sich in den Schlusssekunden aber zwei Unaufmerksamkeiten und verlor.