Noch zweieinhalb Wochen, dann endet die Hauptrunde der NBA. Im Rennen um die Playoff-Plätze zählt jetzt jeder Sieg. Die Orlando Magic beenden ihre Pleiten-Serie womöglich gerade noch rechtzeitig.

Orlando (dpa) – Die Orlando Magic haben ihre Niederlagen-Serie in der NBA beendet und das Heimspiel gegen die Sacramento Kings gewonnen. Durch das 121:117 ist das Team um die Basketball-Nationalspieler Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva in der Eastern Conference wieder gleichauf mit den achtplatzierten Miami Heat und den Charlotte Hornets. Alle drei Teams kommen auf 39 Siege und 34 Niederlagen. Davor stehen die Atlanta Hawks (41/32), die Toronto Raptors (40/32) und die Philadelphia 76ers (40/33).

Nur die besten sechs Teams sind sicher für die Playoffs qualifiziert. Auf den Plätzen sieben bis zehn geht es in einem Mini-Turnier um zwei weitere Tickets.

Bester Mann beim Orlando-Sieg war Paolo Banchero mit einer Ausbeute von 30 Punkten, Desmond Bane kam auf 23 Zähler. Da Silva kam auf 18 Zähler, Moritz Wagner spielte nur fünf Minuten und blieb ohne Zähler. Sein Bruder Franz Wagner fehlt dem Team weiter mit einer Verletzung am Sprunggelenk.

Pistons gewinnen, Knicks müssen auf Playoffs warten

Tabellenführer Detroit Pistons holte ein 129:108 gegen die New Orleans Pelicans und hielt den Vorsprung auf die Boston Celtics. Die New York Knicks auf Rang drei verloren 103:114 gegen die Hornets und verpassten es durch die Niederlage, die Playoff-Teilnahme bereits perfekt zu machen.