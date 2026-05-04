Orlando (dpa) – Basketball-Star Franz Wagner sowie seine deutschen Nationalspieler-Kollegen Moritz Wagner und Tristan da Silva bekommen bei den Orlando Magic einen neuen Trainer. Nur einen Tag nach dem Erstrunden-Aus in den Playoffs der NBA hat das Team Chefcoach Jamahl Mosley entlassen. «Auch wenn uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist, sind wir der Meinung, dass es Zeit für eine neue Stimme und frische Perspektiven ist», sagte Orlandos Basketball-Chef Jeff Weltman in einer Mitteilung der Magic. Mosley hatte das Team fünf Spielzeiten lang betreut.

Ohne den erneut verletzt fehlenden Franz Wagner hatten die Orlando Magic am Sonntag bei den Detroit Pistons mit 94:116 das entscheidende siebte Spiel verloren. Trotz einer 3:1-Führung in der Best-of-seven-Serie verpasste Orlando durch drei Niederlagen in Serie die nächste Playoff-Runde. In der vorangegangenen Punkterunde standen 45 Siegen 37 Niederlagen gegenüber.

Ohne Franz Wagner auf der Verliererstraße

Franz Wagner musste die entscheidende Partie in der Little Caesars Arena wegen einer Wadenverletzung erneut als Zuschauer verfolgen. Der Welt- und Europameister hatte sich die Verletzung im dritten Viertel in Spiel vier zugezogen und musste seitdem pausieren. Für den 24-Jährigen geht damit eine komplizierte Saison mit einer großen Enttäuschung zu Ende. Wegen Verletzungen konnte Wagner nur 34 Partien absolvieren.

Auch wegen des langen Ausfalls des gebürtigen Berliners hatte sich Orlando erst auf den letzten Drücker für die Playoffs qualifiziert. Dort schienen sich die Magic endlich zu steigern, auch weil Franz Wagner überzeugte. Doch dann zeigte Orlando wieder zu viele Schwankungen und gab im sechsten Spiel der Serie gegen das beste Team der Eastern Conference eine 24-Punkte-Führung leichtfertig her.