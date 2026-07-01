Nach 53 Jahren holen die New York Knicks wieder den Titel in der NBA. Ariel Hukporti gehört dazu. Der Deutsche hat nun ein eigenes Straßenschild in der Welt-Metropole.

New York (dpa) – Der deutsche Basketballprofi Ariel Hukporti hat nach dem Titelgewinn mit den New York Knicks nun eine nach ihm benannte Straße in der Metropole – zumindest für einige Zeit. Bürgermeister Zohran Mamdani ehrt vier Wochen lang alle Spieler der Knicks mit einem zusätzlichen Straßenschild in Manhattan.

«Solange wir leben, wird sich jeder New Yorker an das Gefühl erinnern, wie unsere Stadt zusammenkam – nicht wegen einer Tragödie oder einer schweren Krise, sondern aus Freude und Glück», sagte Mamdani. «Diese Straßenschilder sind eine Hommage an die Spieler, die die Meisterschaft gewonnen haben, auf die Generationen von Fans ihr ganzes Leben lang gewartet haben, und an die Stadt, die ihnen auf jedem Schritt des Weges den Rücken gestärkt hat.»

Straßenschilder passend zur Rückennummer

Die Straßenschilder kommen an Kreuzungen der Sixth und Seventh Avenue, die mit den Trikotnummern einhergehen. Hukporti hat die Rückennummer 55 und kann sein Schild an der Ecke Seventh Avenue und West 55 Street sehen. Das von Knicks-Star Jalen Brunson, der die Rückennummer 11 hat, hängt an der Kreuzung Seventh Avenue South und West 11 Street.

Hukporti ist der dritte deutsche Basketball-Profi nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein, der in der NBA den Titel gewonnen hat. Die Knicks hatten sich in den NBA Finals in fünf Spielen gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. Die New York Knicks hatten erstmals seit 53 Jahren wieder den Titel in der NBA geholt.