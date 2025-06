In der NBA ist Isaiah Hartenstein ganz oben angekommen. Als erst zweiter Deutscher holt er den Titel. Danach äußert er sich zu einer möglichen Teilnahme an der Europameisterschaft.

Oklahoma City (dpa) – Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat seine Teilnahme an der Europameisterschaft unmittelbar nach dem Gewinn des NBA-Titels offen gelassen. «Keine Ahnung, ich will mich erstmal hierauf fokussieren, mein Körper tut weh. Dann werden wir sehen», sagte der 27-Jährige auf eine entsprechende Frage nach dem entscheidenden siebten Finalspiel der Oklahoma City Thunder gegen die Indiana Pacers. Erst einmal war Party angesagt.

Durch das 103:91 ist Hartenstein der erst zweite deutsche Basketballer nach Dirk Nowitzki, der den Titel in der NBA gewinnen konnte. Nowitzki triumphierte 2011 mit den Dallas Mavericks – und spielte einige Monate später die EM in Litauen.

Bundestrainer nominiert Mitte Juli

Hartenstein hatte eine Teilnahme an dem Turnier in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August bis 14. September) bereits in den vergangenen Monaten offen gelassen und immer betont, sich zunächst auf die NBA konzentrieren zu wollen. Allerdings hatte er angekündigt, in Zukunft wieder für Deutschland spielen zu wollen.

Beim Deutschen Basketball Bund hoffen sie noch auf eine Zusage von Hartenstein und wollen in den nächsten Tagen Kontakt mit ihm aufnehmen. Bundestrainer Álex Mumbrú wird seinen Kader voraussichtlich Mitte Juli bekanntgeben. Die Vorbereitung startet dann Ende Juli. Zum EM-Auftakt spielt die deutsche Mannschaft am 27. August im finnischen Tampere gegen Montenegro.