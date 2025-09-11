Der Frust beim Superstar sitzt tief. Für das Aus gegen Deutschland hat Luka Doncic die Schuldigen schnell gefunden.

Riga (dpa) – Basketball-Superstar Luka Doncic und seine Teamkollegen lasten das slowenische EM-Aus gegen Deutschland vor allem den Schiedsrichtern an. «In einem Viertelfinale sollte so etwas nicht passieren», sagte Doncic nach dem 91:99 gegen den Weltmeister in Riga, «egal, welcher Spieler man ist».

Der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers haderte vor allem damit, dass er bereits nach rund zwei Minuten ein technisches Foul wegen Reklamierens bekommen hatte. «Wenn du nicht einmal eine Warnung bekommst, dann weiß ich es auch nicht. Es ist ein Viertelfinale, wir kämpfen um den Einzug ins Halbfinale, dann verstehe ich das wirklich nicht.»

Doncic schnell mit vier Fouls

Doncic hatte zu Beginn des dritten Viertels bereits vier Fouls auf dem Konto und stand damit dicht vor der Disqualifikation. «So etwas ist mir in meiner ganzen Karriere noch nie passiert», sagte der Ausnahmespieler, der auf überragende 39 Punkte, 10 Rebounds und sieben Assists kam. Allerdings hatte Doncic in mehreren Situationen auch Glück, dass Fouls gegen seine Gegenspieler gepfiffen wurden, obwohl eigentlich kein Regelverstoß vorlag.

Sloweniens Trainer Aleksander Sekulic konnte den Frust seines Superstars dennoch verstehen. «Meine Jungs können erhobenen Hauptes nach Hause gehen. Das kann heute nicht jeder auf dem Parkett von sich behaupten», sagte der Coach in Richtung der Unparteiischen. Und Sloweniens Center Alen Omic fügte vielsagend hinzu: «Dieses Spiel konnten wir heute nicht gewinnen.»