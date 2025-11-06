Nach acht Siegen: OKC verliert erstmals in der NBA

Acht Siege in Serie, im neunten Spiel 22 Punkte vorn - und am Ende dennoch die erste Niederlage der Saison: Der NBA-Titelverteidiger verliert unerwartet. Dennis Schröder gewinnt dagegen mit den Kings.

Portland (dpa) – Die beeindruckende Siegesserie der Oklahoma City Thunder in der NBA ist gerissen. Nach acht Siegen zum Start in die neue Saison kassierte der Titelverteidiger bei den Portland Trail Blazers eine 119:121-Niederlage und ging erstmals seit dem Gewinn der Meisterschaft als Verlierer vom Feld. OKC verspielte dabei einen 22-Punkte-Vorsprung gegen die Trail Blazers, die zuvor drei von sieben Spielen verloren hatten. Gegen die Oklahoma City Thunder hatten die Gastgeber sogar 16 Spiele in Serie nicht mehr gewonnen.

Shai Gilgeous-Alexander war mit 35 Punkten für OKC der beste Werfer, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Hartenstein kam auf zehn Punkte, elf Rebounds und drei Vorlagen.

Schröders Kings holen Heimsieg gegen Golden State

Dennis Schröder verbuchte mit den Sacramento Kings unterdessen einen 121:116-Heimsieg gegen die Golden State Warriors aus San Francisco. Schröder steigerte sich in der wegen der geografischen Nähe für die Fans wichtigen Partie nach einer schwachen ersten Halbzeit und verbuchte für die Kings am Ende gute 18 Punkte bei 7 Rebounds und 7 Vorlagen. Die Warriors spielten ohne die Stars Stephen Curry, Draymond Green und Jimmy Butler, bei den Kings fehlten die Stammspieler Zach LaVine und Domantas Sabonis.