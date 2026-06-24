Bundestrainer Álex Mumbrú gibt seinen Kader für die WM-Qualifikation bekannt. Mit Überraschungen.

Hagen (dpa) – Angeführt von NBA-Star Dennis Schröder und mit drei Neulingen bestreitet Basketball-Weltmeister Deutschland die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele. Zu den 15 Spielern, die für die Partien am 3. Juli in Riga gegen Israel und am 6. Juli in Bamberg gegen Zypern nominiert wurden, gehören auch die deutschen Meister Malte Delow, Jonas Mattisseck und Michael Rataj von Alba Berlin.

Rataj zählt wie Sananda Fru von der Marquette University sowie Simonas Lukosius, der bei Rytas Vilnius in Litauen aktiv ist, zu den drei erstmals berufenen Spielern von Bundestrainer Álex Mumbrú.

Deutschland liegt nach vier Spieltagen hinter Kroatien auf dem zweiten Platz der Gruppe E. Ziel ist die Qualifikation für die WM in Katar im kommenden Jahr.