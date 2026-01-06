Meister OKC kassiert deutlichste NBA-Pleite der Saison

Die Souveränität des Saisonstarts ist weg, OKC verliert jetzt Spiele in der NBA - sogar deutlicher als zuvor in dieser Saison. In der Eastern Conference gewinnt der Spitzenreiter aus Detroit.

Oklahoma City (dpa) – Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA ihre bislang deutlichste Niederlage kassiert und überraschend das Heimspiel gegen die Charlotte Hornets verloren. Der Titelverteidiger verlor 97:124. Das war eine noch deutlichere Niederlage als kurz vor Weihnachten gegen die San Antonio Spurs, als die Differenz am Ende 20 Punkte betrug. Der Meister, bei dem Isaiah Hartenstein weiterhin verletzt ausfällt, steht zwar weiter mit komfortablem Vorsprung an der Spitze der Western Conference, hat nun aber von den vergangenen zwölf Spielen die Hälfte verloren – allein drei davon gegen Verfolger San Antonio.

Gegen die Hornets war das 7:5 zu Beginn die letzte Führung für die Gastgeber. Schon im ersten Viertel lag OKC zweistellig hinten. Shai Gilgeous-Alexander traf nur einen seiner sechs Dreier-Würfe und beendete die Partie mit 21 Punkten. Bester Werfer der Partie war Brandon Miller mit 28 Punkten für die Gäste.

Pistons gewinnen Spitzenspiel gegen New York Knicks klar

In der Eastern Conference holten die Detroit Pistons im Spitzenspiel gegen die New York Knicks unterdessen einen deutlichen Sieg. Der Tabellenführer gewann 121:90, die Knicks rutschten von Rang zwei auf drei hinter die Boston Celtics. Cade Cunningham verbuchte 29 Punkte für die Pistons und war damit der beste Werfer. Er kam zudem auf 13 Vorlagen für Detroit. Boston gewann das Duell mit den Chicago Bulls 115:101.