Ariel Hukporti hat mit den Knicks den Titel gewonnen. Jetzt zieht es den Center zu einem anderen NBA-Club.

Philadelphia (dpa) – NBA-Champion Ariel Hukporti wird in der kommenden Saison für die Philadelphia 76ers spielen. Der 24 Jahre alte Center erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Einjahresvertrag über 3,4 Millionen Dollar.

Hukporti hatte in der vergangenen Saison mit den New York Knicks als dritter deutscher Basketballer nach Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks/2011) und Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder/2025) den Titel in der NBA geholt. Sein Vertrag bei den Knicks, bei denen er eine untergeordnete Rolle gespielt hatte, war danach ausgelaufen.

Bei den 76ers wird Hukporti in der neuen Saison mit Superstar Jaylen Brown zusammenspielen, der in einem spektakulären Tauschgeschäft von den Boston Celtics nach Philadelphia wechselt.