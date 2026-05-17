Oklahoma City um den deutschen Basketballer Hartenstein nimmt Kurs auf die nächste Meisterschaft. Nun soll ihr Anführer vor den Conference Finals eine individuelle Auszeichnung erhalten.

Oklahoma City (dpa) – Der kanadische Basketballer Shai Gilgeous-Alexander ist laut übereinstimmenden amerikanischen Medienberichten zum zweiten Mal zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA gewählt worden.

Der Starspieler der Oklahoma City Thunder setzte sich demnach erwartungsgemäß bei dem Journalistenvoting vor Nikola Jokic von den Denver Nuggets sowie Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs durch, wie der sehr gut informierte Journalist Shams Charania via X berichtete. Eine offizielle Bestätigung und die Bekanntgabe des Ergebnisses der NBA wurde für die Nacht zum Montag erwartet.

Gilgeous-Alexander, Spitzname «SGA», hatte die Trophäe bereits in der Vorsaison gewonnen und führte die Thunder im ersten Jahr nach der Meisterschaft zu 64 Siegen. Vor Gilgeous-Alexander (27) hatten in diesem Jahrhundert auch Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, zweimal LeBron James, Steve Nash und Tim Duncan in aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Trophäe erobert.

Individuelle Titel kaum noch für Amerikaner

Es ist die achte Saison in Serie, in der kein gebürtiger Amerikaner den begehrten Titel in der besten Basketball-Liga der Welt gewinnt. In diesem Zeitraum holte neben Jokic (drei), Gilgeous-Alexander und Antetokounmpo (je zwei) auch der aus Kamerun stammende Joel Embiid einen MVP-Titel. Im Jahr 2018 eroberte James Harden die Trophäe.

Zwischen Gilgeous-Alexander und Wembanyama sowie ihren Teams beginnen am Dienstag (2.30 Uhr/MESZ) die Conference Finals um den Einzug ins Endspiel. Oklahoma City mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein ist gegen San Antonio favorisiert, doch die Spurs um den 22 Jahre jungen Riesen Wembanyama aus Frankreich gelten als größte Herausforderung auf dem Weg zur angepeilten Titelverteidigung.

Der bislang einzige MVP aus Deutschland war Dirk Nowitzki, der die Trophäe im Jahr 2007 gewann. 2005 und 2006 hatte er bei den Siegen seines Freundes Nash jeweils den dritten Rang belegt.