Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist in der NBA schon gut rumgekommen. Jetzt geht es wieder zu einem anderen Club. Bei der nun schon zwölften Station trifft er auf zwei Deutsche.

Charlotte (dpa) – Basketball-Weltmeister Dennis Schröder wechselt in der NBA wieder einmal den Club. Wie NBA-Insider Shams Charania von ESPN am Freitagabend via X mitteilte, traden die Cleveland Cavaliers den 32 Jahre alten Point Guard zu den Charlotte Hornets. Dort stehen seit dem Draft Ende Juni bereits die beiden jungen Deutschen Hannes Steinbach und Christian Anderson unter Vertrag.

Für Schröder sind die Hornets bereits das zwölfte Team in der NBA. 2013 war der Welt- und Europameister von den Atlanta Hawks in die beste Basketball-Liga der Welt geholt worden. Dort arbeitete der gebürtige Braunschweiger auch bereits mit Charles Lee zusammen, der nun Trainer in Charlotte ist. Cleveland bekommt für Schröder den 25 Jahre alten Tre Mann und etwas Geld.

Mit der zwölften Station rückt Schröder auch dem NBA-Rekordhalter bei Club-Wechseln näher: Ish Smith spielte in seiner Karriere bis 2024 sogar für 13 verschiedene Clubs.

Schröder hält sich derzeit in Deutschland auf, wo er in dieser Woche zum Ehrenbürger von Braunschweiger ernannt wurde. Schröder ist auch Mehrheitsgesellschafter des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig. Am Montag nimmt der Welt- und Europameister in Hamburg die Vorbereitung auf den Supercup am kommenden Wochenende und die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande in Köln (27. August) und drei Tage später in Polen auf.