Eine Anzeige des Athener Clubs Maroussi brachte die Ermittlungen ins Rollen. Jetzt stehen rund 50 Basketballspiele seit 2016 im Fokus – darunter offenbar auch eine Partie im Ausland.

Athen (dpa) – In Griechenland sind der Präsident des griechischen Basketballverbandes (EOK), Vangelis Liolios, sowie drei Schiedsrichter und Schiedsrichter-Funktionäre festgenommen worden. Nach weiteren zwei Personen werde mit Haftbefehl gesucht, berichtete die Tageszeitung «Kathimerini». Der Vorwurf lautet auf Bestechung und die Manipulation von Basketballspielen bis hin zur höchsten griechischen Liga.

Rund 50 Spiele sollen untersucht werden, die Vorfälle reichen den Berichten zufolge zurück bis ins Jahr 2016. Auch ein Spiel im Ausland soll betroffen sein. Bei der Hausdurchsuchung eines der Festgenommenen, einem Schiedsrichter, hätten die Beamten rund 820.000 Euro Bargeld gefunden, deren Herkunft ungeklärt war, hieß es. Auslöser der Ermittlungen war demnach eine Anzeige des Athener Basketballclubs Maroussi im April dieses Jahres gegen die Geschäftspraktiken des Verbands.