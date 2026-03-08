Die zuletzt formstarken Minnesota Timberwolves verlieren in der NBA zu Hause gegen die Orlando Magic. Der Titelverteidiger aus Oklahoma City holt als erstes 50 Siege, der Star steht vor einem Rekord.

Minneapolis (dpa) – Die Orlando Magic um die Nationalspieler Moritz Wagner und Tristan Da Silva haben die Siegesserie der Minnesota Timberwolves beendet. Gegen die zuvor fünf Partien siegreichen Gastgeber holte Orlando in der NBA ein 119:92 und baute die eigene Serie auf nun drei Siege aus. Desmond Bane war mit 30 Zählern der beste Werfer für das Team aus Florida. Da Silva verbuchte elf Punkte, Wagner steuerte in 19 Minuten auf dem Parkett sieben Zähler bei. Orlando liegt auf Rang sechs der Eastern Conference und hätte damit den letzten direkten Playoff-Platz.

Die 34 Punkte von Anthony Edwards für die Timberwolves reichten nicht, zwischenzeitlich lag Minnesota 27 Punkte hinten. Der Basketballer kam in einer starken Phase zwar binnen 68 Sekunden auf sieben Zähler, doch näher als das 78:90 zu Beginn des Schlussviertels ließen die Magic die Gastgeber nicht herankommen.

Gilgeous-Alexander kann NBA-Rekord einstellen

In der Western Conference holten die Oklahoma City Thunder ein 104:97 gegen die Golden State Warriors und damit als erstes Team der Saison 50 Siege. OKC und Verfolger San Antonio Spurs haben als die beiden einzigen Mannschaften der NBA die Playoffs bereits sicher. Shai Gilgeous-Alexander kam bei dem Heimsieg auf 27 Punkte und war damit bester Werfer. Sollte er auch gegen die Denver Nuggets auf mindestens 20 Punkte kommen, stellt er den NBA-Rekord von Wilt Chamberlain von 126 Partien in Serie mit mindestens dieser Ausbeute ein.