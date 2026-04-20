Gerade so haben es die Orlando Magic in die Playoffs geschafft - und sorgen dann gleich für eine Überraschung gegen die Nummer eins der Eastern Conference. In einer Hauptrolle: Franz Wagner.

Detroit (dpa) – Franz Wagner hat die Orlando Magic mit einem starken Schlussviertel zu einem unerwarteten Auftaktsieg in den NBA-Playoffs geführt. Gegen die an Nummer eins gesetzten Detroit Pistons erzielte der Welt- und Europameister 11 seiner insgesamt 19 Punkte im letzten Abschnitt und sicherte damit das 112:101 gegen das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference. Orlando hatte sich erst über das Play-In auf Rang acht für die Playoffs qualifiziert, lag in Detroit aber zu keiner Zeit hinten und verdiente sich den wichtigen Sieg in der Best-of-Seven-Serie.

Die Pistons hatten in Cade Cunningham zwar den besten Werfer der Partie, er verbuchte 39 Punkte. Der Rest kam gegen Orlando aber nie in Schwung. Die Pistons haben seit 2008 nun elf Playoff-Heimspiele in Serie verloren. Kein Team in der Geschichte der NBA hatte zuvor eine solch schlechte Ausbeute.

Für Orlando war Paolo Banchero mit 23 Punkten der beste Werfer, Tristan da Silva kam auf sieben Zähler. Weltmeister Moritz Wagner wurde gar nicht eingesetzt.

Titelverteidiger startet mit Sieg in die Playoffs

Ebenfalls mit einem Sieg – allerdings einem erwarteten – starteten die Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger kam gegen die Phoenix Suns vor den eigenen Fans zu einem souveränen 119:84. Shai Gilgeous-Alexander kam auf 25 Punkte. Er ist zudem einer von drei Finalisten für die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison. Auch diesen Titel hatte der Kanadier in der vergangenen Saison bereits gewonnen. Isiah Hartenstein kam auf acht Punkte und acht Rebounds.

Die Boston Celtics holten ein 123:91 im Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers. Jaylen Brown kam auf 26 Punkte, Jayson Tatum verbuchte 25 Zähler. Die Celtics sind klarer Favorit in dieser Serie.