Die NBA-Hauptrunde läuft noch zweieinhalb Wochen, jede Niederlage tut den Teams im Playoff-Rennen jetzt besonders weh. Die Pleite der Orlando Magic erreicht aber noch mal ein höheres Frust-Level.

Orlando (dpa) – Die Orlando Magic um Basketball-Europameister Tristan da Silva haben im Rennen um den Einzug in die NBA-Playoffs einen Rückschlag kassiert und überraschend gegen die Indiana Pacers verloren. Vor den eigenen Fans unterlag Orlando 126:128 und kassierte damit die fünfte Pleite in Serie. Von Rang sechs, der die direkte Qualifikation für die Playoffs bedeuten würde, ist das Team von Franz und Moritz Wagner inzwischen auf Platz acht abgerutscht. Moritz Wagner kam gegen die Pacers nicht zum Einsatz, sein Bruder kuriert ohnehin noch eine Sprunggelenksverletzung aus.

Orlando lag im Schlussviertel sogar zwölf Punkte hinten, arbeitete sich dann aber mit einem 13:3-Lauf bis auf zwei Zähler heran – ohne das Spiel letztlich noch drehen zu können. Gegen die Pacers, die zuvor 16 Spiele in Serie verloren hatten, war Paolo Banchero mit 39 Punkten bester Werfer des Abends. In den Schlusssekunden vergab er aber den letzten Versuch zum Ausgleich. Da Silva beendete den Abend mit 21 Punkten.

Lakers-Serie reißt gegen die Pistons

Weil die Atlanta Hawks die Memphis Grizzlies 146:107 schlugen, muss Orlando in den verbleibenden zweieinhalb Wochen der Hauptrunde nun mindestens ein Spiel mehr gewinnen als die Hawks und die Philadelphia 76ers, um noch direkt in die Playoffs einziehen zu können. Die 76ers unterlagen den Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein 103:123. Hartenstein kam dabei auf zehn Zähler und starke zwölf Rebounds.

Im Topspiel des Tages kassierten die Los Angeles Lakers nach zuletzt neun Siegen in Serie eine Niederlage bei den Detroit Pistons. Gegen das beste Team der Eastern Conference verloren die Lakers 110:113. Die 32 Punkte von Luka Dončić waren zu wenig, der Slowene vergab bei auslaufender Uhr einen Dreier zum Ausgleich. Für die Pistons, die auf ihren Starspieler Cade Cunningham verzichten mussten, war es der vierte Sieg in Serie.