Die Playoffs in der NBA rücken näher und Ergebnisse haben eine große Bedeutung. Der vierte Sieg in Serie hält die Magic auf Rang sechs im Osten, im Westen rücken die Lakers an die Rockets heran.

Milwaukee (dpa) – Die Orlando Magic haben den letzten Playoff-Rang in der Eastern Conference verteidigt und den vierten NBA-Sieg in Serie eingefahren. Das Basketball-Team um die Europameister Moritz Wagner und Tristan da Silva holte bei den Milwaukee Bucks ein 130:91 und liegt weiter knapp vor den Miami Heat, die ihr Heimspiel gegen Tabellenführer Detroit Pistons 121:110 gewannen.

Während die Bucks auf Giannis Antetokounmpo verzichteten, lieferte Paolo Banchero 33 Punkte für die Magic und war damit bester Werfer der Partie. Da Silva stand in der Startformation und kam auf fünf Zähler, sechs Rebounds und fünf Vorlagen, Wagner verbuchte drei Punkte und neun Rebounds. Franz Wagner fehlt Orlando weiterhin verletzt.

Spurs gewinnen Texas-Duell und helfen den Lakers

In der Western Conference setzten sich die San Antonio Spurs im Texas-Duell mit den Houston Rockets durch und holten ein 145:120. Victor Wembanyama lieferte mit spektakulären Körben eine Show und verbuchte 29 Zähler, insgesamt kamen gleich vier Profis der Spurs auf mindestens 20 Punkte. Bei den Rockets war Kevin Durant mit 23 Punkten der beste Werfer.

Die Spurs sind als Tabellenzweiter bereits sicher für die Playoffs qualifiziert, die Rockets haben als Vierter nur noch einen kleinen Vorsprung auf die Los Angeles Lakers. Das Team um Luka Doncic gewann ohne den angeschlagenen Superstar LeBron James gegen die New York Knicks 110:97. Maxi Kleber spielte zehn Minuten und blieb in dieser Zeit ohne Punkte. Doncic war mit 35 Punkten der gefährlichste Spieler der Partie.