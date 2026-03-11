Luka Doncic hat die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Anamaria Goltes bestätigt. Nun kämpft der Basketballer um das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter.

Los Angeles (dpa) – NBA-Superstar Luka Doncic von den Los Angeles Lakers hat sich nach rund zehn Jahren Beziehung von seiner Verlobten Anamaria Goltes getrennt. Das bestätigte der 27 Jahre alte Basketballer dem US-Sender ESPN. Zudem befindet sich der slowenische Nationalspieler laut Medienberichten in einem Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter.

«Ich liebe meine Töchter über alles und habe alles versucht, damit sie während der Saison bei mir in den USA sein können. Da dies nicht möglich war, habe ich kürzlich die schwierige Entscheidung getroffen, meine Verlobung zu beenden», sagte Doncic in einer Mitteilung an ESPN. «Alles, was ich tue, geschieht für das Glück meiner Töchter – und ich werde immer dafür kämpfen, bei ihnen zu sein und ihnen das bestmögliche Leben zu bieten.»

Zweite Tochter erst im Dezember geboren

Doncic und Goltes kennen sich seit ihrer Jugend und waren seit 2016 in einer Beziehung. Im Juli 2023 verlobte sich das Paar. Ihre erste Tochter wurde im November 2023 in den USA geboren, als Doncic noch bei den Dallas Mavericks spielte. Ihre zweite Tochter kam im vergangenen Dezember in Slowenien zur Welt, kurz nachdem Doncic zu den Lakers gewechselt war. Er war extra für die Geburt in die Heimat gereist und verpasste deswegen zwei Spiele der Lakers.

Mit durchschnittlich 32,5 Zählern pro Spiel ist Doncic in dieser Saison bisher der beste Punktesammler in der nordamerikanischen Profiliga.