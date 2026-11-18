LeBron James hat gegen die Anbieter einer KI-Sportwetten-App namens «Bron» eine Klage eingereicht. Dem Basketball-Superstar geht es um Persönlichkeitsrechte.

New York (dpa) – Basketball-Superstar LeBron James klagt gegen die Herausgeber der KI-Sportwetten-App «Bron». In einer in New York eingereichten Anklageschrift bemängeln James und dessen Anwälte, dass die Macher der App gegen die Persönlichkeits- und Markenrechte des Sportlers verstießen. Einer von James' Spitznamen ist «Bron».

James und seine Anwälte führen in dem öffentlich einsehbaren Schriftstück «eine vorsätzliche, böswillige Taktik, um den Namen, den Ruf und die sorgfältig gepflegte Verbindung von Herrn James zu Sportwetten für ein neues und unbekanntes Produkt zu nutzen», an. Außerdem sollen KI-generierte Bilder von James zu Marketing-Zwecken genutzt worden sein.

«Sie haben absichtlich den falschen Eindruck erweckt, dass Herr James ihre «Bron App» befürworte und mit ihr in Verbindung stehe, um die Zahl der Downloads und der kostenpflichtigen Abonnements zu steigern», heißt es weiter in der Anklageschrift.