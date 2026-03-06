Basketball-Superstar LeBron James überholt eine andere Ikone – und jagt schon den nächsten NBA-Rekord. Auch ein deutscher Europameister sorgt für Aufsehen.

Denver (dpa) – Basketball-Superstar LeBron James hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den nächsten Rekord aufgestellt. Bei der 113:120-Niederlage seiner Los Angeles Lakers bei den Denver Nuggets knackte der 41-Jährige die bisherige Top-Marke von Kareem Abdul-Jabbar für die meisten getroffenen Körbe aus dem Spiel heraus. James kommt nun auf 15.842 verwandelte Versuche, der inzwischen 78 Jahre alte Abdul-Jabbar schaffte während seiner Karriere 15.837.

James hält zudem weitere Bestmarken, etwa für die meisten Punkte, Playoff-Spiele oder Spielminuten. Erst vor wenigen Wochen wurde er zum ältesten NBA-Spieler, der ein Triple-Double auflegte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte.

Ende März könnte der nächste Meilenstein auf James warten. In seinen 23 Spielzeiten kommt er bislang auf 1.606 Hauptrunden-Partien, nur Ex-Profi Robert Parish (1.611) liegt noch knapp vor ihm.

Tristan da Silva makellos

Für Aufsehen sorgte auch Deutschlands Europameister Tristan da Silva beim dramatischen 115:114-Sieg seiner Orlando Magic gegen die Dallas Mavericks. Der 24-Jährige kam ohne Fehlversuch aus und glänzte mit 19 Punkten als bester Werfer seines Teams.