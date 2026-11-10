Hamburg (dpa) – Nach der rauschenden Heim-WM mit frustrierendem Ende nehmen Deutschlands Basketballerinnen nun die nächste große Aufgabe in den Blick. Die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sind das neue Ziel für Leonie Fiebich und Co., die bei der Weltmeisterschaft in Berlin Platz vier belegten und eine Medaille nur knapp verpassten.

Der Weg nach Kalifornien führt über die Europameisterschaft 2027 in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen. Dort werden die europäischen Tickets für Olympia 2028 vergeben. Um bei der EM vom 16. bis 27. Juni 2027 dabei zu sein, muss die Mannschaft von Trainer Olaf Lange in der Qualifikation mindestens Platz zwei belegen.

Machbare Gegner

Eine Aufgabe, die nach den zum Teil starken Auftritten in Berlin keine große Hürde darstellen dürfte. Der schwerste Gegner in der Gruppe N sind die Ungarinnen, auf die Deutschland gleich zum Auftakt an diesem Mittwoch (19.00 Uhr/Magentasport) in der Hamburger Inselpark Arena trifft. «Ungarn hat es bei der WM bis ins Viertelfinale geschafft, wo aus ihrer Sicht leider die USA warteten», sagte Lange der Deutschen Presse-Agentur über den ersten Kontrahenten. «Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, aber wir kennen sie aus einigen Partien in der jüngeren Vergangenheit sehr gut.»

Das kann man von den anderen beiden Gegnern nicht behaupten. Am Samstag muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Dänemark antreten, wieder drei Tage später ist der WM-Vierte in Portugal zu Gast. Im Februar finden dann die Rückspiele statt. «Vor allem über Portugal wissen wir noch nicht viel. Aber in der Qualifikation auswärts anzutreten, ist immer unangenehm», warnte Lange.

Starker WM-Kader bildet das Gerüst

Der Bundestrainer setzt zum Auftakt der EM-Qualifikation gleich auf sieben Spielerinnen aus dem Team, das in Berlin das Publikum begeistert hat. Startspielerin Fiebich ist wieder als Anführerin dabei, auch die beiden WNBA-Profis Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner gehören zum Kader. «Wir haben wie immer in den Länderspielfenstern nur wenig Zeit. Von daher ist es gut, dass wir beim Großteil des Kaders auf das aufbauen können, was wir uns bei der WM erarbeitet haben», sagte Lange.

Allerdings muss der erfahrene Coach auch auf einige wichtige Spielerinnen verzichten. Nyara Sabally vom WNBA-Club Toronto Tempo, bei dem auch Lange als Assistenzcoach tätig ist, musste sich einer Operation am Knie unterziehen. Auch Kapitänin Marie Gülich (Townsville Fire/AUS) und die erfahrene Aufbauspielerin Alexis Peterson-Smalls müssen angeschlagen passen.

WM-Frust als Motivation

Dennoch gehen die deutschen Basketballerinnen voller Zuversicht in den Dreierpack. Der vierte Platz bei der Heim-WM ist dabei gleich in doppelter Hinsicht Motivation. Zum einen hat er gezeigt, dass Deutschland inzwischen auch im Frauen-Basketball in der erweiterten Weltspitze angekommen ist. Zum anderen sorgten die beiden klaren Niederlagen im Halbfinale gegen Frankreich und im Spiel um Platz drei gegen Spanien auch für große Enttäuschung, die das Team nun in positive Energie umwandeln will.

«Frustration ist immer noch die erste Emotion, die da ist, wenn ich an die WM zurückdenke», sagte Bühner trotz der vielen positiven Dinge und der riesigen Unterstützung der Fans. In der EM-Qualifikation will das deutsche Team nun den nächsten Schritt machen. «Unser Ziel ist es auf alle Fälle, alle Gruppenspiele zu gewinnen», sagte Bühner. «Ich glaube, es kommt größtenteils auf uns an, und wir müssen auf uns schauen. Es sind alles keine einfachen Gegner, aber wir wollen auf alle Fälle alles gewinnen.»