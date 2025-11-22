Krawalle: Polizisten vor Basketballspiel in Bologna verletzt

Bologna (dpa) – Bei Ausschreitungen rund um das Basketballspiel zwischen Virtus Bologna und Maccabi Tel Aviv in der Euroleague sind in Bologna mehrere Polizisten verletzt worden. 14 Beamte erlitten Verletzungen, wie die Behörden in der norditalienischen Stadt mitteilten. Tausende Menschen nahmen an einer von linken Gruppen organisierten Demonstration teil, zwischen ihnen und der Polizei kam es am Freitagabend zu teils schweren Zusammenstößen.

Bürgermeister wollte Verlegung des Spiels

Bereits vorab hatten Demonstranten gefordert, das Spiel mit dem israelischen Basketball-Club abzusagen. Der Bürgermeister von Bologna, Matteo Lepore, plädierte für eine Verlegung. Das Innenministerium in Rom setzte sich jedoch durch und ordnete an, das Spiel ohne Zuschauer und unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wie geplant stattfinden zu lassen.

Wie italienische Medien berichteten, zogen die Demonstranten zunächst durch die Innenstadt. Im Laufe des Abends setzten sich jedoch mehrere Gruppen vom Hauptzug ab. Sie bewarfen demnach die Polizisten mit Feuerwerkskörpern, später errichteten sie Barrikaden, setzten Müllcontainer in Brand und zerstörten eine Baustelle. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas sowie Wasserwerfer ein. Offizielle Angaben zu verletzten Demonstranten gab es zunächst nicht.