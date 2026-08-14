Rund drei Wochen vor Beginn der Heim-Weltmeisterschaft im Basketball fällt Leistungsträgerin Satou Sabally weiterhin aus. Die Berlinerin kämpft mit Kopfbeschwerden.

New York (dpa) – Die deutsche Basketballspielerin Satou Sabally kämpft rund drei Wochen vor Beginn der Heim-Weltmeisterschaft mit anhaltenden Kopfbeschwerden. Die 28-Jährige werde deswegen vorerst keine Spiele für New York Liberty in der amerikanischen Basketball-Liga WNBA absolvieren und falle auf unbestimmte Zeit aus, teilte ihr Trainer Chris DeMarco in einer Medienrunde mit.

Sabally hat seit dem 23. Juni keine Partie mehr bestritten, nachdem sie sich bei einem Zusammenstoß gegen die Las Vegas Aces die zweite Gehirnerschütterung innerhalb von acht Monaten zugezogen hatte. Ihre erste Gehirnerschütterung hatte die Berlinerin im Oktober vergangenen Jahres.

Heim-WM im September

Der Umgang mit Kopfverletzungen wird im amerikanischen Basketball im sogenannten «concussion protocol» geregelt. Das Protokoll tritt bei Kopfverletzungen automatisch in Kraft und sieht vor, dass Spielerinnen und Spieler nach Kopfbeschwerden erst wieder voll ins Training einsteigen dürfen, wenn sie frei von Symptomen wie Schwindel oder Kopfschmerzen sind.

Sabally galt vor der anstehenden Heim-Weltmeisterschaft in Berlin als Hoffnungsträgerin für den Deutschen Basketball-Bund (DBB). Die 28-Jährige war zuletzt die Anführerin im DBB-Team, bereits im Vorjahr hatte sie die Europameisterschaft verletzungsbedingt verpasst. Bei der Weltmeisterschaft im September trifft Deutschland in der Vorrunde auf Spanien, Japan und Mali.