Bislang lehnten die NBA-Champions in der Trump-Ära einen Besuch beim Präsidenten ab. Der Eigentümer des neuen Meisters ist aber ein Freund des Republikaners.

Washington (dpa) – NBA-Champion New York Knicks hat von US-Präsident Donald Trump eine Einladung ins Weiße Haus bekommen und wird diese auch annehmen. «Wir müssen noch die Details klären und so weiter, aber ja, natürlich», sagte Knicks-Eigentümer James Dolan gegenüber «USA Today». «Sehen Sie, ich habe den Präsidenten eingeladen, zum Spiel zu kommen. Er ist ein Freund. Ich kenne ihn seit 30 Jahren und bin sehr stolz darauf, das Team ins Weiße Haus mitzunehmen.»

Damit wird erstmals in der Amtszeit von Trump ein NBA-Meister das Weiße Haus besuchen. Die vergangenen fünf Champions in der Ära von Trump lehnten eine Einladung des Präsidenten stets ab, während drei Meister in der Amtszeit von Joe Biden das Weiße Haus besuchten.

Die New York Knicks hatten erstmals seit 53 Jahren wieder den Titel in der NBA geholt. Sie gewannen die notwendigen vier Spiele gegen die San Antonio Spurs. Ariel Hukporti wurde dabei als dritter Deutscher nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein NBA-Champion.