Nach dem Spiel der New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers machen Videos die Runde, wie LeBron James während der Nationalhymne Trockenübungen macht. Das gefällt dem US-Präsidenten gar nicht.

New York (dpa) – US-Präsident Donald Trump hat NBA-Superstar LeBron James scharf für sein Verhalten während der Nationalhymne kritisiert. Der 41 Jahre alte Basketballer sei eine «totale Schande», schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. James habe keinen Respekt für sein Land.

Auslöser der Kritik waren Videos, die zeigen, wie James während der Nationalhymne vor dem Auftaktspiel der Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks scheinbar Trockenübungen für einen Golfschwung absolviert und danach Wurfbewegungen macht. Die anderen Basketballer standen am Dienstag mehr oder weniger still in einer Reihe, während die Hymne gesungen wurde.