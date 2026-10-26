Schon in der Vorsaison musste Oklahoma City lange auf Jalen Williams verzichten. Nun hat sich der Basketball-Star direkt zum Saisonstart schwer verletzt.

Oklahoma City (dpa) – Topfavorit Oklahoma City Thunder droht in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ein langer Ausfall seines Starspielers Jalen Williams. Der Flügelspieler landete in der Schlussphase des 108:101 gegen die Los Angeles Clippers so unglücklich, dass der linke Fuß unnatürlich zur Seite abstand. Williams wurde mit einer Trage vom Parkett gebracht, eine Diagnose gab es zunächst nicht.

Gilgeous-Alexander: Tut mir leid für ihn

«Uns geht es nicht gut», sagte Trainer Mark Daigneault nach dem Sieg, der angesichts der Horrorverletzung zur Nebensache geriet. Der 25 Jahre alte Williams hatte den Thunder schon in der vergangenen Saison in vielen Spielen gefehlt – das Team um Shai Gilgeous-Alexander verpasste nach einer 3:4-Niederlage gegen die San Antonio Spurs in den Conference Finals die erfolgreiche Titelverteidigung.

Gilgeous-Alexander kämpfte angesichts der heftigen Bilder mit den Tränen. «Es tut mir einfach leid für ihn», sagte der Profi, der Oklahoma City an der Seite von Williams im Juni 2025 zum Meistertitel führte. «Es wird natürlich schwer ohne so einen Spieler. Aber er ist ja nicht für immer weg. Er wird stärker denn je zurückkommen, das wissen wir. Wir müssen jetzt einfach durchhalten, bis er wieder da ist.»