Hartenstein mit OKC in Western-Conference-Finals der NBA

Oklahoma City (dpa) – Isaiah Hartenstein ist mit den Oklahoma City Thunder in die Finals der Western Conference Finals eingezogen. Im entscheidenden siebten Spiel der NBA-Playoff-Serie gegen die Denver Nuggets holte Oklahoma City zu Hause ein dominantes 125:93. Auf dem Weg in die NBA-Finals trifft OKC nun auf die Minnesota Timberwolves. Als bestes Team der Hauptrunde hat die Mannschaft von Isaiah Hartenstein auch in dieser Serie den Heimvorteil.

Gegen Denver um NBA-Star Nikola Jokic trugen auch die frenetischen Zuschauer zur am Ende klaren Angelegenheit bei. Nahezu alle Fans trugen ein blaues OKC-T-Shirt und sorgten für knisternde Playoff-Atmosphäre. Selbst ein früher zweistelliger Rückstand im ersten Viertel sorgte nicht für Unruhe, zur Halbzeit lagen die Gastgeber schon mit 60:46 vorne. Im Laufe der zweiten Hälfte baute OKC die Führung dann immer weiter aus und hatte zwischenzeitlich einen Puffer von 43 Zählern auf den Meister von vor zwei Jahren.

«Wichtigstes drittes Viertel unseres Lebens»

«Wir hatten nicht den Start, den wir wollten, aber wir haben einander vertraut», sagte OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander. «Wir waren im dritten Viertel nicht gut in dieser Serie, wir wussten das. Das war das wichtigste dritte Viertel unseres Lebens.»

Gilgeous-Alexander verbuchte 35 Zähler und war damit der erfolgreichste Werfer des Spiels. Hartenstein hatte zehn Punkte, sieben Rebounds und eine Vorlage. Bei den Nuggets war Nikola Jokic mit 20 Punkten am treffsichersten, aber schon lange vor dem Ende des Schlussviertels saß der Serbe wie alle anderen Startspieler der Gäste auf der Bank, weil der Rückstand nicht mehr aufzuholen war.