Keine eigene Punkte, aber dennoch ein Gewinner: Isaiah Hartenstein holt mit dem Titelverteidiger den nächsten Sieg - zum Leidwesen zweier deutscher Europameister. Besser lief es für Dennis Schröder.

Orlando (dpa) - Die Oklahoma City Thunder haben ihre Erfolgsserie in der NBA ausgebaut und sich mit einem Sieg über die Orlando Magic als erstes Team vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Der Titelverteidiger um Isaiah Hartenstein bezwang die Gastgeber mit den Basketball-Europameistern Moritz Wagner und Tristan da Silva 113:108. Damit hat das Team seit zehn Partien nicht mehr verloren - und seinen Platz auf Rang eins in der Western Conference gefestigt.

Der lange verletzte Hartenstein spielte erneut von Beginn an. Er blieb aber in der dritten Partie in Serie ohne einen einzigen Punkt. Er verbuchte in seinen 16 Minuten aber sieben Rebounds und acht Vorlagen. Überragender Mann war erneut Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Punkten.

Für Orlando war die zweite Niederlage in Serie ein Rückschlag im engen Playoff-Rennen der Eastern Conference. Paolo Banchero kam auf 32 Punkte. Da Silva verbuchte 13 Zähler, Wagner kam auf fünf Punkte.

Schröder holt knappen Sieg mit Cleveland

Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers machten dagegen weiter mit ihrer unbeständigen Phase und holten den fünften Sieg aus den vergangenen zehn Partien - immer abwechselnd mit einer Niederlage. Gegen die Milwaukee Bucks, die auf den angeschlagenen Giannis Antetokounmpo verzichten mussten, gab es ein hart erarbeitetes 123:116 für das viertplatzierte Team der Eastern Conference. Schröder kam in 16 Minuten auf fünf Vorlagen und drei Punkte. Die meisten Punkte erzielten James Harden und Evan Mobley mit jeweils 27 Zählern für die Cavs. Mobley verbuchte zudem starke 15 Rebounds.