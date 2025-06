Zwei Jahre in Folge ist für die Orlando Magic in der ersten Runde der Playoffs Schluss. Kommende Saison soll das besser werden - dafür investiert das Team um Franz Wagner in einen namhaften Zugang.

Orlando (dpa) – Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner erhalten bei den Orlando Magic in der kommenden Saison einen neuen Spitzenspieler als Unterstützung. Das NBA-Team verpflichtet Desmond Bane als Neuzugang und zahlt dafür einen hohen Preis an die Memphis Grizzlies. Im Gegenzug für den starken Drei-Punkte-Schützen geben die Magic Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony und vier Erstrunden-Picks für den Draft ab. Einen davon bereits für den Draft Ende des Monats, die drei weiteren für 2026, 2028 und 2030.

Von Bane erhoffen sich die Magic eine stark verbesserte Dreier-Quote. In dieser Kategorie zählt die Mannschaft zu den schlechtesten der Liga. Orlando, bei denen neben Franz Wagner noch Paolo Banchero zu den wichtigsten Spielern zählt, will in der kommenden Saison ein echter Titel-Kandidat sein und in den Playoffs weiter kommen als bis in die erste Runde.