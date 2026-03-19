Shai Gilgeous-Alexander und die Oklahoma City Thunder sind in der NBA nicht aufzuhalten. Der Meister holt den zehnten Sieg in Serie, der wichtigste Profi baut einen NBA-Rekord weiter aus.

New York (dpa) – Die Oklahoma City Thunder haben ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch das Auswärtsspiel bei den Brooklyn Nets gewonnen. Für den Titelverteidiger, bei dem Isaiah Hartenstein geschont wurde, war das 121:92 der zehnte Sieg in Serie. Nur die Atlanta Hawks mit elf Siegen in Serie sind derzeit noch stärker als das Team um Shai Gilgeous-Alexander. Der Kanadier verbuchte 20 Punkte und verbesserte seinen eigenen Rekord an NBA-Spielen mit mindestens dieser Ausbeute auf jetzt 62 Partien.

Die Hawks gewannen 135:120 gegen die Dallas Mavericks und erhöhten damit den Druck auf die Miami Heat und die Orlando Magic um den letzten Playoff-Platz der Eastern Conference. Mit 38 Siegen und 30 Niederlagen stehen die Magic um das deutsche Trio Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva auf Rang sechs. Die Miami Heat und die Hawks mit einer Niederlage mehr auf dem Konto folgen dicht dahinter. Die Playoffs in der NBA beginnen in einem Monat.

Nur OKC hat die Playoffs bislang sicher

Als bislang einziges Team der Liga hat OKC die Teilnahme sicher. Alle anderen Mannschaften haben maximal die Teilnahme am Play-In-Turnier in der Tasche, in dem die beiden letzten Playoff-Plätze der Conferences ausgespielt werden. Die Lakers machten durch ihr 124:116 gegen die Houston Rockets zumindest einen Schritt in Richtung direkter Playoff-Teilnahme. Das Team um die Stars LeBron James und Luka Doncic, die zusammen 70 Punkte erzielten, steht hinter OKC und den San Antonio Spurs auf Rang drei der Western Conference.