Die Basketball-WM steht vor der Tür. Luisa Geiselsöder will mit Deutschland um eine Medaille mitspielen. Zudem hofft sie auf einen besonderen Gast.

Köln (dpa) – Noch läuft es nicht rund bei Deutschlands Basketballerinnen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen – von Euphorie ist rund eineinhalb Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Berlin nicht viel zu spüren. Doch Luisa Geiselsöder lässt sich ihre gute Laune davon nicht verderben. Sie genießt es vielmehr, schon jetzt beim Nationalteam zu sein und die komplette Vorbereitung mitmachen zu können.

Schließlich hat die 26-Jährige keine einfache Zeit hinter sich. Bei ihrem WNBA-Club Portland Fire spielte sie nach einem gelungenen Saisonauftakt auf einmal keine Rolle mehr, stand letztmals Ende Juli auf dem Parkett. Weil sich an ihrer Situation zeitnah nichts geändert hätte, bat sie die Verantwortlichen um eine vorzeitige Freigabe für die Nationalmannschaft. Beide Seiten einigten sich auf eine Aussetzung des Dreijahresvertrages bis zum Ende dieser Saison.

«Ich bin echt froh, wieder bei der Natio zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, die Mädels wiederzusehen. Das war schon ein kleines Glücksgefühl. Wir sind wie eine Familie», sagte Geiselsöder der Deutschen Presse-Agentur über ihre Rückkehr in die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes. Im März hatte sie bei der WM-Qualifikation in Lyon noch wegen einer Verletzung gefehlt. Nun ist sie die erste der WNBA-Spielerinnen, die bei der Mannschaft ist.

Warten auf WNBA-Trio

Leonie Fiebich, Nyara Sabally und Frieda Bühner sind in dieser Woche noch in den USA gefordert und werden daher erst wenige Tage vor Beginn der Heim-WM am 4. September zum Team stoßen. Bei der Generalprobe in Köln am Donnerstag (17.00 Uhr/Magentasport) fehlt das Trio also noch. Satou Sabally fällt wegen ihrer zweiten Gehirnerschütterung innerhalb kurzer Zeit sogar komplett aus. «Das ist natürlich bitter für Satou und für uns», sagte Geiselsöder.

Dennoch ist die Centerin optimistisch, dass Deutschland in Berlin um eine Medaille mitspielen wird – und kann den Auftakt gegen Spanien am 4. September kaum erwarten. Weitere Vorrunden-Gegnerinnen sind Japan (5. September) und Mali (7. September).

«Ich freue mich schon seit feststeht, dass die WM in Berlin stattfinden wird, wie Bolle drauf», sagte die im bayerischen Ansbach geborene Geiselsöder. «Es ist ein einzigartiges Turnier und es gibt dir ein spezielles Gefühl, das schwer zu beschreiben ist. Es ist eine Ehre, die Nationalmannschaft in Deutschland vertreten zu dürfen.»

Aufschwung in den vergangenen Jahren

Dass Deutschland bei der WM trotz der großen Konkurrenz aus den USA, Australien oder Frankreich auf eine gute Rolle hoffen darf, hängt auch mit Geiselsöder zusammen. Sie ist Teil einer Generation, die den Frauen-Basketball aus der Versenkung geholt hat. 2024 war das Team bei Olympia dabei und schaffte den Sprung in die K.-o.-Runde nach Paris. Im vergangenen Jahr sprang bei der WM ein ordentlicher fünfter Platz heraus.

Bei der Vorrunde in Hamburg erlebten Geiselsöder und Co. in der kleinen Inselpark Arena bereits, welche Euphorie sie entfachen können. Nun wird in Berlin überwiegend in der riesigen Uber Arena gespielt – ein Quantensprung für die deutschen Basketballerinnen, zumal insgesamt schon mehr als 160.000 Tickets für die WM verkauft wurden.

«Das zeigt, dass die Leute Bock drauf haben und dass das Interesse da ist», sagte Geiselsöder. «Der Frauen-Basketball wurde lange nicht richtig ernst genommen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo die Leute sehen, da geht was.»

Hoffen auf besonderen Gast

Für die Weltmeisterschaft hat sich auch einiges an Prominenz angekündigt. Dirk Nowitzki wird da sein, auch Dennis Schröder will vorbeischauen. Geiselsöder hofft zudem auf einen ganz speziellen Gast. «Der Erste, der mir in den Kopf kommt, ist Cro, weil er uns schon seit der U15 musikalisch geprägt hat. Das wäre richtig cool», sagte Geiselsöder über den deutschen Rapper mit dem besonderen Erscheinungsbild. Mit oder Maske? Auch darauf hat Geiselsöder eine klare Antwort: «Mit Maske. Das wäre schon sehr geil.»