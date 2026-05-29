Nach fünf Jahren bei den Orlando Magic musste Jamahl Mosley gehen, weil er nie über die erste Runde der Playoffs hinausgekommen war. Das Team um Franz Wagner hat nun einen Nachfolger auserkoren.

Orlando (dpa) – Das NBA-Team der Orlando Magic um die Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva steht vor der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers. Wie unter anderem ESPN berichtete, fehlt nicht mehr viel zu einer Einigung zwischen der Mannschaft aus Florida und Sean Sweeney, der derzeit noch als Assistenztrainer der San Antonio Spurs um den Einzug in die NBA-Finals spielt.

Der 41-Jährige gilt als Trainer mit einer Stärke für defensive Stabilität und hat aus den Spurs binnen eines Jahres eines der Abwehr-stärksten Teams der Liga gemacht. Zuvor war er als Co-Trainer bei den Dallas Mavericks und arbeitete im Trainerstab der slowenischen Nationalmannschaft auch mit Luka Doncic.

Die Magic hatten sich nach dem frühen Playoff-Aus nach fünf Jahren von Jamahl Mosley getrennt. Trotz einer 3:1-Führung gegen die Detroit Pistons hatte Orlando die Best-of-Seven-Serie in der ersten Runde noch verloren. Auch in den beiden vergangenen Jahren war das Team jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Neben Franz Wagner steht auch da Silva für die kommende Saison unter Vertrag. Ob Moritz Wagner weiter für das Team spielt, ist offen.