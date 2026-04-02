47 der vergangenen 52 Partien der Orlando Magic hat Franz Wagner verpasst, zuletzt stand er in Europa bei den Spielen in Berlin und London auf dem Parkett. Beim Comeback gibt es eine klare Pleite.

Orlando (dpa) – Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat kurz vor Beginn der NBA-Playoffs sein Comeback für die Orlando Magic gegeben. Im ersten Spiel seit dem 11. Februar konnte der Nationalspieler die deutliche 101:130-Niederlage gegen die Atlanta Hawks allerdings nicht verhindern. Die direkte Qualifikation für die Playoffs wird immer unwahrscheinlicher, bei noch sechs ausstehenden Partien müsste Orlando die Toronto Raptors, die Philadelphia 76ers und die Charlotte Hornets noch abfangen. Aus den vergangenen zehn Partien holte Orlando aber lediglich zwei Siege.

Die 76ers gewannen 153:131 gegen die Washington Wizards, die Raptors verloren ihr Duell mit den Sacramento Kings 115:123. Beide Teams sind damit nach Siegen gleichauf.

Wagner stand bei seinem Comeback nach einer Verletzung am Sprunggelenk direkt in der Startformation und spielte am Ende 20 Minuten. Er hatte zuletzt bei den Partien in Berlin und London für die Magic auf dem Feld gestanden. Schon zuvor war er ausgefallen, von den vergangenen 52 Partien seiner Mannschaft verpasste er 47. Gegen die Hawks erzielte er zwölf Punkte. Tristan da Silva kam gegen die formstarken Gäste – die nun 17 der vergangenen 19 Partien gewonnen haben – auf neun Zähler, Moritz Wagner verbuchte zwei Punkte.