Finnlands Basketballer sorgen bei der EM weiter für Furore. Im Duell der Außenseiter gibt es einen klaren Sieg. Jetzt könnte es gegen den Weltmeister gehen.

Riga (dpa) – Finnlands Basketballer stehen bei der Europameisterschaft erstmals im Halbfinale. Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen setzte sich in Riga im Viertelfinale im Duell der Überraschungsteams gegen Georgien mit 93:79 (57:40) durch.

Im Kampf um den Finaleinzug könnten die Finnen am Freitag auf Deutschland treffen. Der Weltmeister bekommt es in seinem Viertelfinale um 20.00 Uhr (RTL und Magentasport) mit Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic zu tun. In der Vorrunde hatte Deutschland in Tampere deutlich mit 91:61 gegen den Gastgeber der Gruppenphase gewonnen.

Finnland hatte im Achtelfinale sensationell Topfavorit Serbien ausgeschaltet. Gegen Georgien, das ebenso überraschend gegen Frankreich gewonnen hatte, waren Markkanen und Co. von Beginn an klar überlegen. Zwar kamen die Georgier nach dem Seitenwechsel noch einmal auf sechs Punkte heran, die Finnen gerieten aber nicht mehr in Gefahr.