FC Bayern baut Siegesserie aus – Alba verliert

Die Basketballer aus München bleiben in der Erfolgsspur. Auch Trier kann feiern. Alba Berlin verliert hingegen in letzter Sekunde.

Berlin (dpa) – Meister FC Bayern München Basketball ist in der Bundesliga mit einem klaren Erfolg ins Jahr 2026 gestartet. Bei den Löwen Braunschweig setzte sich die Mannschaft des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic klar mit 91:62 (49:37) durch. Es war der zehnte Sieg in der BBL nacheinander für den Tabellenführer, vier davon unter Pesic.

Der Favorit hatte nur im ersten Viertel etwas Probleme. Der Abschnitt ging mit 21:18 an die Niedersachsen. Danach übernahm das Pesic-Team die Kontrolle und hatte die Partie im Griff. Erfolgreichster Münchner Werfer war Justinian Jessup mit 20 Punkten, bei den Gastgebern traf Luka Scuka (18) am besten.

Auch Trier gewinnt – Rückschlag für Alba

Auch die Gladiators Trier gewannen. Sie setzten sich mit 100:89 (49:37) gegen Vizemeister ratiopharm Ulm durch. Trier stoppte damit die Serie von zuletzt drei Niederlagen.

Derweil musste Alba Berlin einen Rückschlag hinnehmen. Die Hauptstädter verloren trotz einer Aufholjagd nach einem kuriosen Spiel bei den EWE Baskets Oldenburg mit 73:76 (36:36). Nach dem dritten Viertel lagen die Berliner mit 14 Punkten zurück (50:64). Aber Alba holte sich mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel die Führung zurück (66:64). Eine Sekunde vor Ende kassierte Berlin nach einem Drei-Punkt-Wurf dann aber doch noch den K.o.

Die Niners Chemnitz verpassten hingegen den Ausbau ihrer Siegesserie. Nach zuvor drei Siegen in Serie unterlag das Team von Trainer Rodrigo Pastore Rasta Vechta vor heimischer Kulisse mit 90:96 (43:39).