Dunks gehören zum Spektakulärsten, was der Basketball zu bieten hat. Shaquille O'Neal will nun den besten Dunker der Welt ausfindig machen – und lockt mit einem enormen Preisgeld.

Los Angeles (dpa) – Als NBA-Profi kam Shaquille O'Neal auf etwa 4.000 Dunks – nun will er als Ausrichter den besten Dunker der Welt ausfindig machen: Der 54-Jährige gründet eine neue Liga mit dem alleinigen Ziel, Dunking in einen eigenständigen Sport zu verwandeln.

Beim Dunken wird der Basketball nicht in den Korb geworfen, sondern mit einer Hand oder zwei Händen gestopft. Dunks sorgen bei NBA-Spielen regelmäßig für den lautesten Jubel. Bei All-Star-Wochenenden ist die Teilnahme am Dunking-Contest aber zumeist unbekannteren Profis vorbehalten, die großen Stars sparen sich den Auftritt.

Dunking-Weltmeister gesucht

24 Teilnehmer soll es in O'Neals Liga «Dunkman» geben – der Gewinner soll sich Weltmeister nennen und eine halbe Million US-Dollar Preisgeld kassieren. «Diese Athleten sind Erfinder und Dunkman wird ihnen eine globale Bühne geben, einen echten Einsatz und die Chance, eine Karriere mit dem aufzubauen, was sie lieben», sagte O'Neal bei der Bekanntgabe nach Angabe von US-Medien.

Die 24 Teilnehmer, von denen einige aus dem Ausland kommen, sollen zunächst in Gruppen gegeneinander antreten. Danach gibt es eine Endrunde. Die Liga baut auf einer TV-Show auf, die im vergangenen Jahr im US-Fernsehen zu sehen war. Bewertet werden sollen die Dunks von einer Jury.