Mithat Demirel übernimmt als neuer Vizepräsident die Verantwortung für den Leistungssport beim DBB. Der frühere Nationalspieler bringt viel sportliche Expertise mit.

Berlin (dpa) – Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Mithat Demirel ist einer von zwei neuen Vizepräsidenten des Deutschen Basketball-Bundes (DBB). Der 48-Jährige wurde wie Carsten Straube auf dem Bundestag des Verbandes in Berlin einstimmig gewählt, verkündete der DBB in einer Mitteilung.

Demnach werde sich Demirel im Verband in Zukunft um den Bereich Leistungssport kümmern, Straube werde für die Aufgabenbereiche Bildung und Schiedsrichter zuständig sein. Straube ist seit 2005 Schiedsrichter in der Basketball-Bundesliga. Die beiden folgen damit auf die bisherigen Vizepräsidenten Armin Andreas und Lothar Bösing.

Demirel absolvierte zwischen 1999 und 2007 für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 100 Länderspiele. Er gewann mit dem DBB die Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2005 und die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2002. Nach der Karriere war Demirel unter anderem im Managementbereich von Alba Berlin tätig.