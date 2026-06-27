NBA
ESPN: Oklahoma City Thunder setzen weiter auf Hartenstein
Isaiah Hartenstein
Isaiah Hartenstein geht weiter für Oklahoma auf Korbjagd. (Archivfoto)
Mark J. Terrill. DPA

Isaiah Hartenstein bleibt seinem Club in der NBA treu. Der Center einigt sich mit Oklahoma auf einen neuen Vertrag.

Oklahoma City (dpa) – NBA-Profi Isaiah Hartenstein wird einem Medienbericht zufolge auch in den kommenden Jahren für die Oklahoma City Thunder spielen. Nach ESPN-Informationen einigte sich der 28 Jahre alte Center mit dem Club auf einen neuen Drei-Jahres-Vertrag, der ihm bis zum Ende der Saison 2028/29 75 Millionen US-Dollar einbringen soll.

Hartenstein spielt seit zwei Jahren für Oklahoma und feierte mit den Thunder im vergangenen Jahr die NBA-Meisterschaft. In der gerade abgelaufenen Spielzeit scheiterte Oklahoma im Finale der Western Conference an den San Antonio Spurs, die sich dann im Endspiel den New York Knicks geschlagen geben mussten.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-293117/1

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