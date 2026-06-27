Isaiah Hartenstein bleibt seinem Club in der NBA treu. Der Center einigt sich mit Oklahoma auf einen neuen Vertrag.

Oklahoma City (dpa) – NBA-Profi Isaiah Hartenstein wird einem Medienbericht zufolge auch in den kommenden Jahren für die Oklahoma City Thunder spielen. Nach ESPN-Informationen einigte sich der 28 Jahre alte Center mit dem Club auf einen neuen Drei-Jahres-Vertrag, der ihm bis zum Ende der Saison 2028/29 75 Millionen US-Dollar einbringen soll.

Hartenstein spielt seit zwei Jahren für Oklahoma und feierte mit den Thunder im vergangenen Jahr die NBA-Meisterschaft. In der gerade abgelaufenen Spielzeit scheiterte Oklahoma im Finale der Western Conference an den San Antonio Spurs, die sich dann im Endspiel den New York Knicks geschlagen geben mussten.