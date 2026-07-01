Die Wagner-Brüder spielen in der NBA nicht mehr zusammen in einem Team. Moritz Wagner wird die Orlando Magic verlassen.

Orlando (dpa) – Basketball-Weltmeister Moritz Wagner wechselt nach ESPN-Angaben innerhalb der NBA von den Orlando Magic zu den Brooklyn Nets. Der 29-Jährige soll bei den Nets einen Zweijahresvertrag über 19 Millionen Dollar erhalten, wie der US-Sender berichtete.

Wagner spielte seit 2021 bei den Magic, gemeinsam mit seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Franz Wagner. Zuvor war Moritz Wagner in der NBA bereits bei den Los Angeles Lakers, den Washington Wizards und den Boston Celtics aktiv.

Im Dezember 2024 hatte sich der Power Forward einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch deshalb kam er in der vergangenen Saison der nordamerikanischen Liga bei den Magic nicht mehr wie gewohnt zum Zuge. Sein Vertrag in Orlando war ausgelaufen.