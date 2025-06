In den NBA-Finals sind knapp sieben Minuten gespielt, als Tyrese Haliburton zu Boden geht. Der Star der Pacers scheint sofort zu wissen, wie schwer seine Verletzung ist.

Oklahoma City (dpa) – Basketball-Profi Tyrese Haliburton hat sich nach Informationen des US-Senders ESPN im letzten Spiel der NBA-Finals die Achillessehne im rechten Bein gerissen. Schon während der laufenden Partie, die die Pacers am Ende 91:103 gegen die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein verloren, hatte Haliburtons Vater von einer Verletzung an der Achillessehne gesprochen. Auf den TV-Bildern konnte man die schwere Verletzung bereits erahnen. Haliburton hatte zudem sofort angefangen vor Schmerz zu schreien und mit der Faust auf den Boden zu schlagen.

Der 25-Jährige ist der wichtigste Spieler der Pacers und hatte in den Playoffs überragende Leistungen gezeigt. Seit dem fünften Spiel der Serie war seine rechte Wade allerdings angeschlagen. Wie lange Haliburton ausfallen wird und ob er in der kommenden Saison überhaupt auflaufen kann, war zunächst unklar. Nach Angaben von ESPN beschäftige sich Haliburton mit einer Operation. In den vergangenen Monaten hatten schon Jayson Tatum von den Boston Celtics und Damien Lillard von den Milwaukee Bucks einen Riss der Achillessehne erlitten.

Die Verletzung Haliburtons sorgte für Bestürzung bei den Pacers und in der NBA. «Unsere Herzen sind gesunken», berichtete Pacers-Trainer Rick Carlisle nach der Niederlage. Sportstars wie LeBron James, Patrick Mahomes oder Trae Young reagierten mit Posts auf X auf die Szene.