Mit dem Beginn der Playoffs verteilt die NBA auch die Auszeichnungen für die Hauptrunde. Victor Wembanyama bekommt dabei einstimmig den Preis in einer der renommiertesten Kategorien.

San Antonio (dpa) – Erstmals in der Geschichte der NBA ist ein Profi einstimmig zum besten Abwehrspieler der Saison gewählt worden: Es ist Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs. Der 22 Jahre alte Franzose ist zudem der jüngste Basketballer seit Einführung der Auszeichnung in der Saison 1982/1983.

Wembanyama war in seiner ersten NBA-Saison bereits als Rookie of the Year geehrt worden. Jetzt zählt er in seiner dritten Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt zur Top Drei für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde, gemeinsam mit Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder und Nikola Jokic von den Denver Nuggets.

Wembanyama, dessen Größe offiziell mit 2,24 Metern angegeben wird, kam in der Hauptrunde auf im Schnitt 3,08 Blocks pro Spiel. Seit er 2023 sein NBA-Debüt gegeben hat, hat er diese Kategorie immer angeführt. In der vergangenen Saison war er bereits Favorit für die Wahl zum besten Defensivspieler, verletzte sich dann aber.