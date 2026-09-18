Die WM ist vorbei, für die deutschen Nationalspielerinnen in der WNBA geht es in Nordamerika weiter. Frieda Bühner ist als Erste wieder auf dem Parkett - lange dauert ihre Saison aber nicht.

Portland (dpa) – Frieda Bühner hat als erste Basketball-Nationalspielerin nach der Heim-WM wieder in der WNBA gespielt und dabei mit den Portland Fire verloren. Gegen die Phoenix Mercury gab es ein 91:94. Bühner stand dabei 17:20 Minuten auf dem Feld und erzielte zwei Punkte. Beide Mannschaften haben keine Chance mehr, sich für die Playoffs in der WNBA zu qualifizieren, die Saison für Bühner ist deswegen schon kommende Woche beendet.

Für Nyara Sabally und Bundestrainer Olaf Lange, der ebenfalls bei den Toronto Tempo angestellt ist, geht es in der Nacht zu Samstag im Heimspiel gegen die Indiana Fever um Weltmeisterin Caitlin Clark weiter. Im Parallelspiel treffen die New York Liberty um Leonie Fiebich auf Tabellenführer Minnesota Lynx. Fiebich und Satou Sabally, die die WM wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung verpasst hatte, sind die beiden einzigen deutschen WNBA-Spielerinnen, die in dieser Saison in den Playoffs vertreten sind. Auch Portland kann es nicht mehr unter die besten Acht schaffen. Die Playoffs beginnen am Sonntag kommender Woche.