Moritz Wagner fährt mit den Brooklyn Nets den ersten Saisonsieg ein und punktet erneut zweistellig. Für seinen Bruder läuft es weniger gut.

Indianapolis (dpa) - Im sechsten Anlauf hat Moritz Wagner mit den Brooklyn Nets den ersten Saisonsieg in der NBA eingefahren. Mit 98:90 (43:40) bezwang das Team aus New York auswärts die Indiana Pacers. Damit sind die Sacramento Kings das einzige noch sieglose Team der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Wagner setzte erneut Akzente von Bank, kam auf 14 Punkte sowie 6 Rebounds und punktete zum vierten Mal nacheinander zweistellig. Die Nets eröffneten die zweite Hälfte mit einem 9:0-Lauf, setzten sich zweistellig ab und gerieten danach nicht mehr in Rückstand. Bester Werfer Brooklyns war Michael Porter Jr. mit 23 Zählern.

Orlando kassiert weitere Heimniederlage

Moritz' Bruder Franz verlor mit den Orlando Magic trotz einer erneut starken Leistung von Europameister Tristan da Silva gegen die Boston Celtics. Beim 97:108 (50:55) kam der Basketball-Nationalspieler von der Bank zu 23 Punkten und blieb damit nur knapp unter seinem Karrierebestwert von 26 Zählern. Franz Wagner verbuchte 14 Punkte für Orlando, das auch nach drei Heimspielen auf seinen ersten Heimsieg in dieser Saison warten muss.

Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers mit seiner nächsten Galavorstellung zu einem 131:125 (66:54) über die Toronto Raptors. Der beste Werfer der Liga erzielte 45 Punkte, 15 Rebounds, 6 Assists sowie 5 Steals und kam zum vierten Mal nacheinander auf mindestens 37 Punkte in einem Spiel. Die Lakers setzten sich vor dem Schlussabschnitt auf bereits 22 Zähler Vorsprung ab und fuhren ihren fünften Sieg in der siebten Partie ein.