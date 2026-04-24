Toronto (dpa) – Die Cleveland Cavaliers um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder haben in den NBA-Playoffs ihre erste Niederlage kassiert. In Toronto unterlag das Team nach zwei Heimsiegen zum Auftakt 104:126. In der Best-of-Seven-Serie führen die Cavaliers 2:1, zum Einzug in die nächste Runde braucht es vier Siege. Schröder kam lediglich fünf Minuten zum Einsatz und traf in dieser Zeit einen seiner zwei Würfe. Er beendete die Partie mit drei Punkten und einem Rebound. Mit jeweils 33 Punkten waren Scottie Barnes und RJ Barrett maßgeblich am Erfolg der Raptors beteiligt. Toronto hatte zuvor 12 Mal in Serie in den Playoffs gegen die Cavaliers verloren.

In der Serie zwischen den Atlanta Hakws und den New York Knicks entschied Atlanta das dritte Spiel spät für sich und führt nach Siegen nun 2:1. Beim 109:108 traf CJ McCollum 12,5 Sekunden vor Schluss zur Führung für die Hawks. Ein Ballverlust von Jalen Brunson 1,2 Sekunden vor dem Ende der Partie besiegelte den Heimsieg für Atlanta gegen das besser gesetzte Team aus New York.

Gobert spielt stark gegen Jokic bei Sieg der Timberwolves

Weil Rudy Gobert seinen Gegenspieler Nikola Jokic fast komplett im Griff hatte, gewannen die Minnesota Timberwolves ihr erstes Heimspiel gegen die Denver Nuggets. Durch das 114:96 in Minneapolis führen die Timberwolves in der Serie jetzt 2:1 nach Siegen. Jokic kam zwar auf ein Double Double aus 27 Punkten und 15 Rebounds, wurde von Gobert aber hervorragend bespielt. Mit Jokic auf dem Feld erzielten die Nuggets 21 Punkte weniger als die Timberwolves – mit Gobert im Einsatz kamen die Timberwolves unterdessen auf ein Plus von 18 Punkten. Der Franzose beendete den Abend ebenfalls mit einem Double Double aus 10 Zählern und 12 Rebounds.