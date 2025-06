Nach der klaren Niederlage gegen Tschechien gibt es nun einen Sieg gegen die Türkei. Die Basketballerinnen spielen sich allmählich für die EM mit der Vorrunde in Hamburg ein.

Heidelberg (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen kommen knapp zwei Wochen vor Beginn der Europameisterschaft in Schwung. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis besiegte die Türkei am Abend in Heidelberg klar mit 81:65 (40:39). Beste Werferinnen waren Frieda Bühner (27 Punkte) und Emily Bessoir (13).

Das Team ist weiter weit davon entfernt, in Bestbesetzung aufzulaufen. Die drei USA-Legionärinnen Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Nyara Sabally stoßen erst kurz vor Turnierbeginn zur Mannschaft, weil die Saison in der WNBA derzeit läuft. Kapitänin Marie Gülich (Kreuzbandriss) wird verletzungsbedingt fehlen, WNBA-Star Satou Sabally verzichtet auf eine Teilnahme.

Gut ein Jahr bis zur WM in Berlin

Die drei Vorrundenspiele steigen in Hamburg, bevor es für das Thomaidis-Team im Erfolgsfall zur K.o.-Runde ins griechische Piräus geht. In der Gruppe warten Duelle mit Schweden (19. Juni), Spanien (20. Juni) und Großbritannien (22. Juni).

Deutschland will nach der EM 2023 und den Olympischen Spielen 2024 den dritten erfolgreichen Sommer am Stück meistern. 2026 findet die WM in Berlin statt.

Ein starkes drittes Viertel gab in Heidelberg den Ausschlag. Die Partie war bis zur Halbzeit komplett offen, danach steigerte sich das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) merklich. Die 21 Jahre junge Bühner war die überragende Spielerin und steuerte neben ihren 27 Punkten auch zwölf Rebounds bei.