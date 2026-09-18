Er galt als einer der vielversprechendsten Basketballer in den USA und heißer Pick im Draft. Doch nach Michael Sweetneys Karriere bei den New York Knicks und Chicago Bulls endet auch sein Leben früh.

Newark (dpa) – Der ehemalige NBA-Profi Michael Sweetney ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Seine ehemaligen Teams der New York Knicks und der Chicago Bulls sprachen den Angehörigen in Social-Media-Posts ihr Beileid aus. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Sweetney galt einst als einer der vielversprechendsten Basketballer in den USA und war von den Knicks deshalb 2003 an neunter Stelle im Draft ausgewählt worden. Der ganz große Durchbruch blieb ihm aber verwehrt: Letztlich machte er 233 Spiele in der NBA und verbuchte im Schnitt 6,5 Punkte und 4,5 Rebounds. Sweetney spielte bis 2005 für New York und dann zwei weitere Jahre für die Chicago Bulls, bis er 2007 seine Karriere beendete. Danach arbeitete er als Trainer für eine Universitäts-Mannschaft.