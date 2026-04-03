Erster gegen Dritter in der Western Conference – in der Theorie war das ein spannendes Duell zwischen OKC und den Lakers. Der Abend läuft dann aber ganz anders, mit einem womöglich hohen Preis.

Oklahoma City (dpa) – Die Los Angeles Lakers sind kurz vor den NBA-Playoffs nur knapp an der deutlichsten Niederlage ihrer Geschichte vorbeigeschrammt – und müssen mit einer womöglich schwereren Verletzung von Luka Doncic umgehen. Gegen die Oklahoma City Thunder kassierten die Lakers ein 96:139. Der Slowene verletzte sich im dritten Viertel und soll nach Informationen von US-Medien am Freitag mit einer Magnetresonanztherapie untersucht werden. Doncic fasste sich in der Situation an den linken Unterschenkel und legte sich danach auf den Boden.

Gegen den Titelverteidiger lagen die Lakers zwischenzeitlich 46 Punkte hinten, zur Rekordniederlage mit 49 Punkten Unterschied fehlten am Ende nur sechs Zähler. Die deutlichste Pleite der Saison war es dennoch für die Nummer drei der Western Conference. OKC als Tabellenführer verbuchte unterdessen den deutlichsten Sieg der Saison.

Isaiah Hartenstein kam auf sieben Zähler, bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Für die Lakers kam Austin Reaves auf 15 Zähler. LeBron James hatte mit 13 Zählern drei Punkte mehr als sein Sohn Bronny James, der auf zehn Punkte kam. «Das war nicht hübsch», urteilte Dirk Nowitzki als TV-Experte bei Prime. «Die haben das letzte Spiel da mit 30 Punkten verloren. Die mussten schon wissen, was sie da erwartet.»

Schröders Cavaliers sicher in Playoffs dabei

Zwei Tage zuvor hatten die Lakers noch überlegen das Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen – die nun mit kleiner Verzögerung die Playoff-Teilnahme perfekt machten. Bei den Golden State Warriors holte das Team um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder ein 118:111. Der Braunschweiger kam als Einwechselspieler auf zwölf Punkte und sechs Vorlagen. Bester Werfer war Donovan Mitchell mit 25 Zählern für die Cavaliers.