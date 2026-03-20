Nach einer Sekunde auf dem Platz hatte LeBron James den nächsten Rekord inne - im Mittelpunkt stand dann aber Lakers-Teamkollege Luka Dončić. Der Slowene ist in Bestform.

Miami (dpa) – Luka Dončić hat LeBron James an dessen Rekord-Abend in der NBA die Show gestohlen. Das 134:126 der Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat war der 1611. Einsatz von Basketball-Superstar James in einem Hauptrundenspiel der besten Liga der Welt – niemand sonst kommt auf diese Zahl. Der 41-Jährige ist bereits der Mann mit den meisten Punkten, Spielminuten, Saisons und Aufnahmen ins All-Star-Team. Gegen sein Ex-Team, mit dem er zwei seiner vier NBA-Titel holte, kam James auf 19 Punkte, 15 Rebounds und 10 Vorlagen.

Im Mittelpunkt stand allerdings Teamkollege Dončić, der 60 Punkte erzielte und wie schon am Abend zuvor beim Sieg gegen die Houston Rockets seine Gegner in Grund und Boden spielte. Binnen 24 Stunden kam Dončić so auf 100 Punkte und hat nun in acht Partien in Serie immer mindestens 30 Zähler gesammelt für die Lakers, die alle diese Spiele gewonnen haben.

Doncic traf in Miami neun Dreier und hat in seiner ersten kompletten Saison für die Lakers mehr Würfe aus der Distanz verwandelt als jeder andere Profi in der Geschichte des Glamour-Teams aus Los Angeles. Nur einmal in seiner Karriere hat Dončić bislang mehr als 60 Punkte erzielt. 2024 kam er auf 73 Zähler in einem Spiel.

Die Lakers festigten durch den Sieg Rang drei in der Western Conference. Auf Rang eins stehen die Oklahoma City Thunder, auf Rang zwei die San Antonio Spurs, die durch das knappe 101:100 gegen die Phoenix Suns als zweites Team der Liga die Playoff-Teilnahme perfekt machten. Victor Wembanyama kam dabei auf 34 Punkte und 12 Rebounds für die Spurs.

Orlando kann Niederlage von Miami nicht ausnutzen

In der Eastern Conference kassierten die Orlando Magic – nächster Lakers-Gegner – um die Europameister Moritz Wagner und Tristan da Silva eine Niederlage gegen die Charlotte Hornets und einen Rückschlag im Kampf um die direkten Playoff-Ränge. Durch das 111:130 verpassten Orlando es, sich etwas von Miami abzusetzen und Rang sechs zu sichern.

Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers beendeten dagegen ihre Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen und verbuchten gegen die Chicago Bulls den zweiten Sieg in Serie. Beim 115:110 sicherte Schröder mit zwei verwandelten Freiwürfen in den Schlusssekunden den knappen Sieg und kam auf insgesamt neun Punkte und drei Vorlagen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft festigte mit den Cavaliers damit Rang vier im Osten.